Serra propõe a Jobim trem de Guarulhos a São Paulo O governador paulista, José Serra (PSDB), propôs nesta sexta-feira ao novo ministro da Defesa, Nelson Jobim, que seja construído o terceiro terminal do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, como uma medida para ajudar a aliviar a atual crise do setor aéreo. Serra (PSDB) também apresentou a proposta da construção de um trem para ligar o aeroporto de Guarulhos a São Paulo, com recursos dos governos estadual e federal e da iniciativa privada. O ministro esteve reunido por quase duas horas no Palácio dos Bandeirantes com o governador paulista, o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM); cinco secretários estaduais; o comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro Juniti Saito; representantes de entidades empresariais e especialistas em aviação. Jobim afirmou que o encontro foi positivo e recebeu elogios de Serra, que classificou o ministro de "preparado, competente, que sabe se aprofundar nos problemas". O ministro recém-empossado ouviu ainda sobre a necessidade de uma maior área de escape no aeroporto de Congonhas e sobre a ampliação do aeroporto de Viracopos, em Campinas. Jobim prometeu estudar as sugestões, mas evitou responder as muitas perguntas formuladas pelos jornalistas. "O encontro com o governador Serra acabou representando a coincidência de uma série de linhas que nós vamos propor na reunião do Conac (Conselho de Aviação Civil), que se realizará na segunda-feira", disse Jobim.