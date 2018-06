Serra quer levar programa de ensino de SP para o País

O programa promove aperfeiçoamento do material pedagógico e institui um professor auxiliar em sala de aula. Para divulgá-lo, Serra esteve em Cidade Tiradentes, extremo da zona leste de São Paulo, para caminhada e corpo a corpo com eleitores do bairro, sempre ao lado de Geraldo Alckmin, candidato ao governo paulista.

"Nas escolas do município de São Paulo o analfabetismo de crianças de segundo e terceiro ano caiu pela metade graças aos materiais dos professores e graças a uma professora auxiliar em sala de aula. Nós fizemos aqui em São Paulo e dá pra fazer no Brasil", disse o candidato.

Ao lado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Elias Shammas, no distrito do Barro Branco, o candidato defendeu obras que realizou em sua gestão como prefeito de São Paulo. "Esta escola aqui era uma escola de lata quando cheguei à Prefeitura. Nós não só construímos a escola como comemoramos muito o rendimento dos alunos. Essa é uma questão fundamental no nosso País", afirmou Serra.

O tucano delineou o que considera as diretrizes para melhorar o ensino público. "Primeiro lugar é preciso ter mais creches e pré-escolas para preparar os alunos. Segundo, é preciso valorizar o professor, o aprendizado, os materiais de ensino, o treinamento de professores." Segundo ele, com a ampliação do programa, é possível reduzir pela metade o número de alunos que não aprendem a ler e a escrever no primeiro ano em todo o País.

