Serra remete projetos que acertou com policiais O governador José Serra enviou à Assembléia Legislativa os projetos de lei prometidos no acordo para encerrar a greve de dois meses da Polícia Civil. Dois tratam da antecipação, de novembro para agosto de 2009, da segunda parte do reajuste salarial de 6,5% - um para a Polícia Civil e outro para a Militar. O outro prevê a exigência de diploma superior nos concursos para investigador e escrivão.