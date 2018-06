Serra supera Dilma por 3 pontos, diz Vox Populi

José Serra, pré-candidato do PSDB, lidera a corrida presidencial, com 34% das intenções de voto, segundo o instituto Vox Populi. Dilma Rousseff, do PT, aparece com 31%, seguida de Ciro Gomes (10%) e Marina Silva (5%)

A pesquisa, divulgada ontem à noite pelo Jornal da Band, avaliou ainda um cenário sem Ciro na disputa. Nesse caso, Serra fica com 38% e Dilma, com 33%.

Na pesquisa anterior do Vox Populi, feita em janeiro, Serra aparecia com os mesmos 34% no cenário que também incluía Ciro Gomes. Já a pré-candidata do PT tinha 27% das preferências.

Os questionários dos dois levantamentos, porém, não são idênticos. Na pesquisa mais recente, antes de apresentar aos entrevistados os cartões com os nomes dos candidatos e perguntar em quem pretendem votar, o instituto fez perguntas relativas ao grau de conhecimento sobre os concorrentes.

Também foram feitas perguntas sobre os cargos que os candidatos já exerceram. Isso faz com o que o eleitor tente se lembrar do passado do candidato antes de declarar sua intenção de voto.