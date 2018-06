Serra terá mais tempo na TV do que Mercadante O candidato tucano ao governo paulista, José Serra, terá 33% a mais de tempo no horário eleitoral gratuito de TV do que seus adversários imediatos. O ex-prefeito vai dispor com 5 minutos e 35 segundos diários, contra 3 minutos e 51 segundos do petista Aloizio Mercadante e 3 minutos e 37 segundos de Orestes Quércia (PMDB). A divisão do tempo foi divulgada hoje pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo. Juntos, os três candidatos têm 13 minutos e 5 segundos do total de 20 minutos disponibilizados aos 16 candidatos ao governo do Estado. Fora Serra, Mercadante e Quércia, os principais nomes na preferência do eleitorado de acordo com as últimas pesquisas de intenção de voto, apenas o candidato do PSB, Miguel Guide, tem mais de 1 minuto para se apresentar ao eleitor - na verdade, 1 minuto e 4 segundos. Somados, os outros 13 candidatos - Roberto Siqueira Gomes (PSL), Anaí Caproni (PCO), Ruy Reichmann (PRONA), Éder Xavier (PTC), Plínio de Arruda Sampaio (PSOL), Roberto Sarli Júnior (PAN), Cláudio Antonio de Mauro (PV), Antônio da Cunha Lima (PSDC), Pedro Viviani (PMN), Alfredo Correia (PTN), Mário Guide (PSB), Carlos Apolinário (PDT) e Tarcísio Foglio (PSC) - têm apenas 6 minutos e 55 segundos para dividir. A maioria desses candidatos têm menos de 30 segundos de tempo.