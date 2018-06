Serra vai a reduto petista para encerrar a campanha O candidato do PSDB à Presidência, José Serra, encerrou sua campanha ontem em Suzano, na Grande São Paulo, com uma rápida caminhada pelo centro comercial da cidade. Na última entrevista coletiva antes da votação, Serra disse que não falaria sobre "tititi" na véspera das eleições e afirmou que vai corresponder à confiança do eleitor. "Não vou decepcionar ninguém que votar em mim. Nunca na minha vida pública eu decepcionei em nenhum cargo que assumi."