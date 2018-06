Serra vai ao CE de olho em votos de Ciro

O pré-candidato à Presidência pelo PSDB, José Serra, desembarca hoje à tarde em Juazeiro do Norte, no sertão do Ceará, para uma visita de dois dias ao Estado, em busca do eleitorado deixado por Ciro Gomes (PSB). O deputado foi frustrado na sua intenção de disputar a Presidência e o PSB formalizou apoio à pré-candidata petista Dilma Rousseff.

Sem candidato tucano ao governo no Ceará, o palanque de Serra será o do senador Tasso Jereissati (PSDB), amigo pessoal de Ciro, que tenta a reeleição. A expectativa é a de que, diante da saída de Ciro da disputa presidencial, o PSB do governador Cid Gomes, irmão de Ciro, poderá liberar os insatisfeitos que quiserem apoiar Serra.

Em Juazeiro do Norte, terra do político e santo milagreiro padre Cícero Romão Batista, Serra cumpre um ritual que foi seguido pelo ex-presidente FHC nas campanhas eleitorais em que foi vitorioso: o de "pedir a bênção" do "padim Ciço", como é conhecido o religioso.

Depois de visitar a estátua e o túmulo de padre Cícero - que morreu em 1934 e é alvo da devoção de milhões de fiéis, especialmente no Nordeste - Serra deve visitar a irmã Edeltralt Lerch, ex-diretora e benfeitora do Hospital e Maternidade São Vicente de Paula, na vizinha cidade de Barbalha. No Crato, outra cidade da região, no sertão do Cariri, comanda pelo tucano Samuel Araripe, Serra tem um encontro político com lideranças regionais do PSDB e de partidos aliados. À noite, o pré-candidato segue para Fortaleza, para participar do seminário Ceará em Debate, realizado pelo Instituto Teotônio Vilela. Serra é um dos palestrantes do evento.