Serra vai ao lançamento da candidatura de Jarbas

Vinte e dois dias depois de ter anunciado, em entrevista coletiva, que iria disputar o governo de Pernambuco, o senador Jarbas Vasconcelos (PMDB) terá sua pré-candidatura lançada oficialmente hoje. O evento festivo contará com a participação do pré-candidato do PSDB à Presidência da República, José Serra.

Jarbas não queria ser candidato, mas cedeu ao pedido de Serra, que não tinha palanque no Estado. O lançamento, marcado para as 15 horas no Chevrolet Hall, na vizinha Olinda, também servirá de mote para um encontro regional dos partidos coligados - PMDB, PSDB, DEM, PPS e PMN.

Os organizadores esperam reunir cerca de 2 mil participantes, entre lideranças e militantes do Recife, da região metropolitana e do interior de Pernambuco.

Palanque. Além de Jarbas e de Serra, deverão discursar o senador Marco Maciel (DEM-PE), que tentará a reeleição, e os presidentes nacionais do PSDB, Sérgio Guerra, e do PPS, Roberto Freire. Jarbas vai enfrentar, no palanque governista, o governador Eduardo Campos (PSB), apontado como favorito disparado e aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da pré-candidata Dilma Rousseff (PT).