Serra visita DP no Carandiru eleito o 5º melhor do mundo O governador de São Paulo José Serra iria visitar na tarde desta quinta-feira, 1º, o 9º Distrito Policial, no Carandiru, na zona norte de São Paulo, que foi eleito o quinto melhor DP do mundo pela ONG holandesa Altus. O resultado da pesquisa internacional entre 470 delegacias de 23 países foi divulgado no início de fevereiro. O DP é o melhor da América Latina, onde foram avaliadas cerca de 150 delegacias. A delegacia do Carandiru recebeu 89 pontos de uma escala de 1 a 100. O distrito não tem carceragem e possui jardim de inverno, biblioteca e o Núcleo de Apoio Jurídico, Psicológico e Social. Há também banheiros para deficiente e telefone para surdos.