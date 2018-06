Servidor afastado faz casa de R$ 4 mi

Afastado pela presidente Dilma Rousseff como um dos envolvidos no suposto esquema de cobrança de propina do Ministério dos Transportes, o servidor público Mauro Barbosa da Silva está construindo uma casa de 1.300 metros quadrados na privilegiada área do Lago Sul, em Brasília. Pelo tamanho e pela proximidade do imóvel do Lago do Paranoá, corretores avaliam que a construção custará cerca de R$ 4 milhões.

Barbosa era, até a semana passada, o chefe de gabinete do então ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento. Segundo reportagem da revista Veja, Barbosa seria "o dono da chave do cofre". Ele é sobrinho de José Francisco das Neves, o Juquinha, afastado da direção da Valec.

A obra está em ritmo acelerado, a ponto de o engenheiro responsável, Rodrigo Gabriel da Silva, prever que estará pronta em seis meses. Menos otimista, Barbosa acredita que a previsão só se confirmará "se tudo correr bem".

Certidão do cartório de imóveis mostra que ele e a mulher, Gloraci Barbosa, compraram o terreno em novembro de 2009 por R$ 600 mil, quando a avaliação superava R$ 1 milhão. O mesmo documento mostra que o casal tomou empréstimo de R$ 400 mil na Caixa Econômica Federal.

Servidor de carreira da Controladoria-Geral da União (CGU), ele afirma que sua obra, por ter ele próprio como encarregado, ficará em torno de R$ 2,1 milhões. "É a gente mesmo que está fazendo, sou engenheiro civil, é uma obra sem muita coisa, não tem telhado, as aberturas são muito grandes, eu vou colocar vidro", justifica.