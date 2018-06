Servidor da Justiça ganha reajuste de 8%

O governador em exercício, Luiz Silvio Ramalho Júnior, sancionou lei que reajusta os salários dos servidores do Judiciário em 8%. O porcentual será aplicado em duas parcelas não-cumulativas de 4% cada uma. Como o reajuste é retroativo, a primeira parcela será referente a 1.º de agosto. Já a segunda será efetivada a partir de 1.º de novembro. Serão beneficiadas as categorias de analista judiciário, técnico judiciário, técnico judiciário com especialidade em execução de mandados e auxiliar judiciário.