O diretório do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) no Amazonas lançou a pré-candidatura de Herbert Amazonas ao governo do Estado para as próximas eleições. Servidor público dos Correios, essa é a terceira vez que Herbert concorrerá ao cargo. O professor João Rebouças foi aprovado pelo partido para ser vice. O metalúrgico Zé Maria é o candidato do PSTU à Presidência.