Servidora diz ter compartilhado senha de acesso Antônia Aparecida Neves declarou ontem que compartilhou uma de suas senhas necessárias para acessar o sistema da Receita "única e exclusivamente em função do volume de trabalho". Em sua primeira manifestação pública sobre o episódio ela divulgou nota em que protesta contra "as ilações sem fundamento relacionando seu nome". "Nego veementemente meu envolvimento em qualquer tipo de esquema e reafirmo que não acessei irregularmente os dados fiscais de nenhum contribuinte." Ela afirmou que se sente "vítima em todo esse processo". Disposta a colaborar com a investigação abriu mão de seu próprio sigilo bancário e telefônico: "O que for preciso pois nada tenho a temer." Reafirmou que "não é e nunca foi filiada a qualquer partido político". Queixa-se que a exposição de seu nome tem causado transtornos à família.