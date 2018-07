Servidores da Justiça voltam ao trabalho em Taubaté Às 7 horas desta segunda-feira, cerca de 300 funcionários públicos do Judiciário começaram a chegar ao trabalho, em Taubaté, no Vale do Paraíba. Fogos de artifício e faixas de boas-vindas foram postos em frente aos fóruns para o retorno. Apesar do clima de festa, o coordenador do comando de greve da região, Benedito Antônio Primo, informou que a greve não acabou, apenas foi suspensa. "Se o Tribunal de Justiça (TJ) não mantiver a palavra, paramos de novo", ameaçou. Para ele, a paralisação foi "positiva", uma vez que há oito anos a categoria não se mobilizava. "Mostramos que temos força e estamos unidos." Assim como em todo o Estado, onde cerca de 30 toneladas de processos estavam paradas, os servidores de Taubaté ficaram apreensivos com o prazo de um mês determinado pelo tribunal para que tudo seja posto em ordem. "De quatro a seis meses para tudo andar normalmente", diziam, unânimes. Ao meio-dia, as portas dos fóruns foram abertas ao público, menor do que o esperado pelos funcionários públicos da Justiça Estadual. Os advogados, que se aglomeravam entre papéis e filas, mostraram-se aliviados. "Foram dois meses de muita dificuldade", disse o advogado Romeu Goffi, que protocolava um processo com 3 mil páginas.