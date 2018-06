Servidores da PF negociam greve com o governo nesta terça

Representantes do governo e dos servidores administrativos da Polícia Federal reúnem-se às 20 horas desta terça-feira, 2, no Ministério do Planejamento, para mais uma rodada de negociações. Participam das discussões integrantes do Sindicato Nacional dos Servidores do Plano Especial de Cargos da Polícia Federal (SINPECPF). A paralisação começou na terça-feira da semana passada, dia 25, por tempo indeterminado, e a categoria reivindica a reestruturação da carreira e melhores condições de trabalho. Segundo o Sindicato, os trabalhadores vão se reunir a partir das 14 horas, em frente ao Ministério, para acompanhar a reunião. Serviços como emissão de passaportes continuam prejudicados na maioria das sedes da PF no País. Segundo o SINPECPF, cerca de 90% dos trabalhadores aderiram à greve com o objetivo de convencer o governo federal a realizar a reestruturação do Plano Especial de Cargos. (Com informações da Agência Brasil.)