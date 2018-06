Servidores estaduais fazem protesto em SP Cerca de mil professores e funcionários públicos estaduais do setor da saúde estão concentrados na Praça Roberto Gomes Pedrosa, em frente ao Estádio do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Eles chegaram ao local em 20 ônibus e devem seguir para o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do Estado. Os servidores da saúde vão realizar uma assembléia para decidir se entram em greve por melhores salários, plano de carreira para a categoria e reajuste no preço do vale-refeição. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a faixa da direita da Praça Roberto Gomes Pedrosa está interditada. Os manifestantes estão sendo monitorados por homens do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran). Não há informações sobre incidentes.