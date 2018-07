Servidores ficam nus para protestar no PR Um professor e dois servidores da rede estadual de ensino do Paraná ficaram nus hoje à tarde, do lado de fora do prédio da Assembléia Legislativa, em protesto contra o não pagamento do vale-transporte pelo governo estadual. Eles ficaram "vestidos" apenas com cartolinas com o desenho de um vale-transporte. "Vale tudo só não vale transporte", estava escrito nas cartolinas. Segundo o professor Francisco França, diretor da Associação dos Professores do Paraná (APP-Sindicato), e que participou do protesto, os servidores estão há dois meses sem receber o benefício. Logo depois do protesto, a Secretaria da Educação informou que tinham sido liberados pela Secretaria da Fazenda R$ 870 mil para a compra dos vales referentes ao mês de setembro. Os 14.208 servidores que têm direito aos vales-transporte começarão a recebê-los em meados do mês. Segundo a secretaria, os valores para o pagamento dos vales do mês de outubro serão liberados após o dia 10, o que colocaria o benefício em dia.