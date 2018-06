Servidores paulistas protestam na Prefeitura Cerca de 3 mil servidores públicos municipais, segundo a Polícia Militar, estão realizando uma manifestação em frente à sede da Prefeitura de São Paulo, na região central. Funcionários dos setores de saúde e educação, representando 30 entidades, segundo os sindicatos, reivindicam reajuste salarial e aumento no valor do vale-refeição. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que os manifestantes bloquearam o viaduto Mercúrio e o trânsito está sendo desviado pela avenida Rangel Pestana. De acordo com a assessoria da Prefeitura, alguns sindicalistas estão reunidos na secretaria da Gestão Pública, na Avenida Paulista.