Cerca de 200 servidores em greve das áreas do Meio Ambiente e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) realizaram ontem uma manifestação em frente ao Palácio da Alvorada. Munidos de bumbo, corneta, alto-falante e duas caixas de som direcionadas ao Alvorada, os servidores reclamaram do desinteresse do governo em negociar o aumento salarial que reivindicam.