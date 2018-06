Servidores querem ampliar greve no Rio

RIO DE JANEIRO - Servidores da Polícia Federal do Rio de Janeiro, que estão em greve desde a semana passada, decidiram ampliar a paralisação até a próxima quarta-feira, 22. Em assembleia realizada nesta quinta-feira, 16, os policiais decidiram manter um efetivo de 30% dos profissionais para receber as solicitações de emissão de passaportes. Todos os pedidos serão analisados individualmente.

"A paralisação completa ia criar prejuízo para as pessoas, um desconforto para a população, e isso a gente não quer", disse o presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Rio de Janeiro (SSDPF/RJ), Telmo Correa. Os policiais seguem neste momento para o Aeroporto Internacional do Galeão, onde darão início à operação padrão - que consiste em intensificar a fiscalização de documentos e bagagens dos passageiros - batizada de "Operação Blackout".