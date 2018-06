Servidores receberão R$ 1,4 mi em precatórios

Duzentos e quarenta e oito servidores estaduais do Acre receberão mais de R$ 1,4 milhão em precatórios trabalhistas. O anúncio foi feito anteontem pelo Departamento de Estrada e Rodagem do Acre (Deracre). O valor corresponde a duas das oito parcelas acordadas por meio de um termo de cooperação técnica firmado em 20 de agosto deste ano entre a Justiça do Trabalho e o Estado do Acre, e homologado pelo juiz Adilson Carlos de Souza Cortez. O acordo será pago pelo Juízo da Execução da 4.ª Vara do Trabalho de Rio Branco.