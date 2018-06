Ato assinado pelo diretor-geral do Senado, Haroldo Tajra, prevê a elaboração de uma minuta de código de conduta para os funcionários da Casa no prazo de 90 dias. Segundo a diretora de Recursos Humanos, Dóris Marize Peixoto, já há no Senado dispositivos que disciplinam a conduta dos servidores, mas em documentos diferentes.