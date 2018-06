Sete bairros da zona sul do Rio ficam sem luz nesta terça-feira

RIO - Sete bairros da zona sul do Rio de Janeiro ficaram sem luz por cerca de 20 minutos na manhã desta terça-feira, 5, de acordo com a Light. As regiões afetadas foram o Centro, Glória, Catete, Largo do Machado, Botafogo, Flamengo e Laranjeiras.

A Assessoria de Comunicação da Light, concessionária que administra o fornecimento de energia elétrica na capital fluminense, informou O problema ocorreu na subestação de Frei Caneca, às 10h04.

A energia foi sendo restabelecida gradativamente. De acordo com a Light, às 10h24, o fornecimento de energia foi concluído. A Light garantiu que está apurando as causas da ocorrência.