Sete cidades contra o toque de recolher Representantes das sete cidades do ABC enviarão aos prefeitos carta contra a adoção do toque de recolher para adolescentes. É o que definiu ontem reunião entre secretários de Assistência Social, gestores da área de infância e sociedade civil. No dia 3 de julho, os conselhos tutelares do ABC já haviam recusado a proposta.