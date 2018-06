Sete designers analisam São Paulo Eles estão entre os principais profissionais da área no mundo e se reuniram no Boom SP Design, fórum internacional que termina hoje, no Shopping Iguatemi. A convite do Estado, o egípcio Karim Rashid, o belga Arne Quinze, o grego Andreas Angelidakis, os americanos Todd Bracher e Brent White e os brasileiros Chico Bicalho e Mauricio Queiroz deram opiniões sobre temas como a Lei da Cidade Limpa, sustentabilidade e ainda elegeram "o melhor e o pior" da capital paulista. Confira a íntegra das entrevistas Esse, porém, não é o único evento do tipo que a capital abriga por esses dias. Começa hoje no Instituto Tomie Ohtake a exposição Karim Rashid - Arte e Design num Mundo Global. A mostra ficará em cartaz até 4 de janeiro. Desde ontem, a Panamericana Escola de Arte e Design expõe peças e projetos criados por jovens designers - alunos e ex-alunos da instituição - premiados em concursos. O Metrô também embarcou no mundo do design pop. Desde o começo do mês - até 30 de novembro -, 11 painéis de Karim Rashid estão na Estação Clínicas. E, em novembro, a Estação São Bento exibirá a série de molduras Soldados de Chumbo, de Laerte Ramos. MELHOR E PIOR DE SÃO PAULO Andreas Angelidakis "São Paulo é simplesmente fantástica. Acho que, como muitas grandes cidades, é parte design, parte acidente e parte milagre. Eu adoro o Sesc Pompéia e o Masp (foto) - dois prédios da arquiteta Lina Bo Bardi. Caminhar para cima e para baixo na Paulista é uma grande experiência urbana. A vista do alto do Edifício Itália é talvez a mais bela "coisa". Não sei se posso dizer o que é feio. Suponho que a pobreza e a desigualdade social, mas os brasileiros sempre conseguem sorrir." Brent White "Estou ansioso para conhecer algo de Oscar Niemeyer e Burle Marx." Mauricio Queiroz "Maior beleza: o centro histórico. Hoje sujo, violento, degradado, esconde prédios lindos, viadutos históricos, praças cheias de história. O mais feio: corredores viários, como a Avenida Santo Amaro, a Radial Leste e o Minhocão." Chico Bicalho "Maior beleza: cultura; coisa mais feia: os engarrafamentos." PARQUES Arne Quinze "Parques podem fazer as pessoas conviverem, em vez de recolherem-se em seus quintais. A principal função deles é conectar pessoas em uma comunidade, literal e figurativamente. Visitantes devem descobri-los como um local de contemplação e silêncio, mas também como um lugar onde podem encontrar-se e interagir com os seus vizinhos." Brent White "Uma boa iluminação ajuda a manter o espaço seguro durante a noite. Por sua vez, garante limpeza durante o dia." Todd Bracher "Parques são para mim um lugar para se sentir frescor sob os pés. Tornam o concreto do entorno ainda mais bonito, pelo contraste com o verde. Permitem-nos desfrutar de fato a cidade. Não como uma fuga, mas como um contraste dela." Chico Bicalho "Qualquer cidade precisa de muitas árvores em todos os lugares. A sombra de uma árvore é o lugar perfeito para o lazer em qualquer parque urbano do mundo." Karim Raschid "De modo ideal, nossos ambientes públicos devem transpirar energia positiva, altas experiências, design contemporâneo, um novo conforto que é uma extensão da nova era da casualidade e bem-estar espiritual - um lugar para desfrutar, relaxar, conviver, trabalhar e envolver experiências memoráveis." PONTOS DE ÔNIBUS Andreas Angelidakis "Paradas de ônibus são interessantes, como todos os lugares onde você espera. Eu acho que (se fosse convidado a desenhar pontos de ônibus) iria incidir sobre essas duas qualidades, além da segurança." Brent White "(Os pontos precisam ter) interação humana, auto-suficiência, design mais eficiente e proteção para os usuários." Todd Bracher "(O maior desafio é) conceber uma peça que pode funcionar visualmente nos vários contextos da cidade." SUSTENTABILIDADE Andreas Angelidakis "A sustentabilidade é uma forma de pensar, não uma tecnologia. Talvez comprar menos e necessitar menos seria uma solução sustentável." Brent White "Assim como se tornou padrão na construção proteções contra incêndios e recursos de acessibilidade, a sustentabilidade vai naturalmente se tornar um requisito mínimo." Karim Rashid ''Depende da utilização de novas tecnologias, novos materiais e de uma melhor concepção. Tenho trabalhado com empresas para reduzir as linhas de montagem, agilizar a produção e elevar a qualidade do produto que fazem.'' CIDADE LIMPA Andreas Angelidakis "Outdoors podem ser divertidos, mas limpar também é interessante. Cada vez que você muda alguma coisa em uma cidade, muda suas características. Estou mais interessado em observar essas mudanças do que em encontrar a solução ?correta?." Brent White "Estou feliz e surpreso em saber que a lei (Cidade Limpa; na foto, o ?antes e depois? na cidade) passou. Suponho que isso vai obrigar os publicitários a se tornar mais espertos ao definir onde eles podem exibir as mensagens." Todd Bracher "Deveria haver uma forma equilibrada para anunciar. A publicidade é uma outra camada da cidade, que muda constantemente, permitindo que ela continue a ser atual e viva." Mauricio Queiroz "Estamos no meio do processo. Existe um ditado chinês que diz que devemos bater no mato para as cobras aparecerem. A continuação seria o incentivo para empresas restaurarem (as fachadas)." Chico Bicalho "Agora que se tirou o tapete é necessário limpar a ?sujeira? arquitetônica. É uma pena que lugares onde havia prédios históricos interessantes tenham se transformado em pesadelos arquitetônicos." CURRÍCULOS Karim Rashid : designer egípcio, cresceu no Canadá e se formou em Desenho Industrial em 1982, pela Universidade Carleton, de Ottawa. Desde 1993, tem estúdio em Nova York. Produz para Prada, Sony, Giorgio Armani, Hyundai. Brent White: é um "objetologista", que observa a evolução dos objetos e experimenta os limites do desenho. Estudou Design 3D, na Cranbrook Academy of Art and Design. Vive em San Francisco. Chico Bicalho: fotógrafo e criador de brinquedos de corda Critter, vendidos no MoMA, em Nova York. Trabalhou no estúdio fotográfico de Annie Leibovitz. É formado em Escultura. Arne Quinze : designer autodidata e ex-grafiteiro, é diretor de Criação do Quinze & Milan. Já realizou mais de 4 mil projetos, em 60 países, em transporte, arquitetura, interiores. Desenha para Swarovski e Lamborghini. Maurício Queiroz: formado em Arquitetura pelo Mackenzie e pós-graduado pela Politécnica de Catalunha, em Barcelona. Realizou projetos para a Mont Blanc, Jóias Vivara, Phytoervas, Dryzun e Etna. Todd Bracher: formado em Desenho Industrial pelo Pratt Institute, em Nova York. Desenhou para Tom Dixon e Jaguar. Conquistou o Design 21 Award, da Unesco. Andreas Angelidakis: arquiteto grego e mestre em Ciências Avançadas em Design de Arquitetura, em Columbia. Foi arquiteto da Bienal de Artes de Atenas em 2007 e projeta a de 2009.R