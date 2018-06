Sete pessoas morrem atropeladas em rodovia no Mato Grosso

SÃO PAULO - Sete pessoas morreram atropeladas em um acidente na noite dessa quarta-feira na rodovia MT-150, perto da entrada do município de Cáceres, no Mato Grosso. Entre os mortos estão o secretário de Educação de Curvelândia, Gilcemar Sidney Goloni, cinco estudantes universitários e um motociclista.

Segundo a polícia, Gilcemar Goloni seguia de moto pela rodovia, quando colidiu com um ciclista, em um trecho de curva, por volta de 18h15. Os estudantes estavam em um ônibus e pararam para socorrê-lo. Um homem que passava de moto pelo local também parou para ajudar. No momento em que o grupo se aproximava do secretário, ainda caído no chão, uma picape Chevrolet S-10, com placas de Cuiabá, atropelou as sete pessoas.

O secretário e os seis universitários morreram na hora. O motociclista, João Estevão Filho, foi encaminhado ao Hospital Regional de Cáceres, mas também não resistiu.

Os estudantes eram alunos da Faculdade do Pantanal (Fapan) e da Universidade Estadual do Mato Grosso (Unemat). Davi da Silva Rocha, de 22 anos, e Welvis Coelho Flamine, 26, cursavam administração. João Deneir Ferreira, 20, e Adriano dos Reis Zumba, 19, estudavam sistemas de informação, e Fábio dos Santos Laranjeiras, de 20 anos, fazia matemática.

O motorista da picape, identificado apenas como Marcelo, sofreu ferimentos leves e foi detido no local do acidente. Segundo a polícia, ele não estava bêbado e foi levado para a cidade de Mirassol D'Oeste.

As reitorias das universidades decretaram três dias de luto oficial pela morte dos estudantes. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Cáceres.