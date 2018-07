Sete pessoas são baleadas em Santo André Sete pessoas foram baleadas, no final da noite de ontem, no interior de um bar, localizado na Rua dos Dominicanos, n.º 321, na Favela do Jardim Santo André, em Santo André, município do grande ABC paulista. Por volta das 22h30, pelo menos 10 homens, ocupando um Monza e um Kadett, pararam os veículos em frente a um bar, onde muitas pessoas conversavam, bebiam cerveja e jogavam. Três homems desceram dos veículos e, armados de pistolas, começaram a disparar contra todos. Foram atingidos João Augusto Carvalho, Vanderlei Maia Lima, Edmílson Gomes de Carvalho, Maria Cristina de Oliveira, dona do bar, Joaquim Aparecido Camargo, e outros dois homens, que não portavam documentos e continuam internados em estado grave, passando por cirugia no pronto-socorro Municipal de Santo André, para onde os demais baleados também foram levados. Policiais militares do 10.º Batalhão foram para o local do tiroteio, mas nenhum suspeito está detido até o momento. A delegada Karina Gonçalves Tirapele, do 1.º Distrito Policial de Santo André, onde o caso foi registrado, ainda não tem pistas sobre os atiradores, mas desconfia que o crime possa estar relacionado a acerto de contas entre traficantes da favela.