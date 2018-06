Sete são presos com drogas em favela de Santo André Após receberem uma denúncia anônima, policiais militares do 10º Batalhão detiveram, por volta da 0h30 desta terça-feira, sete homens acusados de formação de quadrilha e tráfico de drogas. O grupo foi flagrado no interior da casa nº 180 da favela localizada na Rua Hamurabi, em Vila Suíça, Santo André, na Grande São Paulo. Com a quadrilha, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, 120 trouxinhas de maconha, 12 pequenos pacotes e 24 papelotes de cocaína, além de outras 50 porções da mesma droga embaladas em objetos com formato de tubos. Os criminosos foram encaminhados ao 10º Distrito Policial da cidade.