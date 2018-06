Sete são presos em fiscalização de shopping de Belo Horizonte

Sete pessoas foram presas durante uma fiscalização no shopping popular Xingu, no bairro Alípio de Melo, região noroeste de Belo Horizonte, nesta segunda-feira, 11, segundo informações da rádio CBN Minas. Cerca de 150 agentes do Ministério Público, prefeitura, Receitas Federal e Estadual, além das polícias Civil e Militar, participaram da operação, batizada com o nome do estabelecimento. Foram apreendidos aparelhos eletrônicos, como DVDs, e materiais de informática em 23 lojas. Dois caminhões foram necessários para transportar toda a mercadoria pirateada até a Receita Federal e depósitos da prefeitura. Os comerciantes prestaram depoimento e foram liberados.