Sete supostos traficantes são presos em Copacabana

Sete homens apontados como traficantes de drogas foram presos nesta segunda-feira, 23, na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, zona sul do Rio. Eles foram capturados quando tentavam fugir da favela, conforme informou a Polícia Militar. Iniciados no sábado à noite, os tiroteios no morro, que assustaram os moradores da favela e também dos bairros de Copacabana, Humaitá e Lagoa, onde podiam ser ouvidos, continuaram nesta segunda.

O embate foi primeiro entre traficantes locais e invasores vindos da Rocinha, que tentaram tomar os pontos de venda de drogas no sábado à noite. No domingo, a PM interveio. Nesta segunda, os policiais permaneceram por lá à procura dos invasores. Um helicóptero foi usado para tentar localizá-los de cima.

A Secretaria Municipal de Educação informou que 124 crianças ficaram sem aulas ontem na Creche Tia Sonia Crispiniano, na Ladeira dos Tabajaras, que foi fechada por causa da troca de tiros. Escolas de fora do morro, em bairros como a Fonte da Saudade e Botafogo, também liberaram alunos, com medo que fossem atingidos por balas perdidas.