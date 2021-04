Seu filho está comendo mal? Saiba como lidar com a alimentação das crianças

Como seu filho está se alimentando? Na pandemia, os pais se queixam da má alimentação dos filhos, mas qual o papel dos adultos na qualidade das refeições feitas pelas crianças? Em época de Páscoa, a oferta de chocolates e doces aumenta. Há o afeto ligado à comida, mas e quando ocorrem exageros?

Para discutir esse tema, a psicóloga Rosely Sayão participa de uma live nesta terça-feira no Estadão. Para Rosely, é comum entre pais acreditar que alguns alimentos expressam o amor às crianças e adolescentes e, por isso, a oferta exagerada de doces e guloseimas. A psicóloga já escreveu sobre isso aqui.

Na live, vamos conversar sobre como pais podem lidar com a alimentação de crianças e adolescentes e quais os desafios que o isolamento em casa traz quando o assunto é comida. A entrevista ao vivo será transmitida pelo Facebook do Estadão nesta terça-feira, 6, a partir das 16 horas. Para participar, envie suas perguntas e comentários pelas redes sociais do Estadão.