Severin Carrel, The Guardian

O guia Best in Travel 2009, da Lonely Planet - especializado em informações turísticas -, colocou São Paulo entre as dez cidades do mundo que merecem uma visita. Ao lado da capital estão cidades como Beirute, Chicago, Lisboa e Xangai. Entre as qualidades que colocam São Paulo como uma "capital do mundo" estão cultura e entretenimento. Os paulistanos, segundo o Lonely Planet, trabalham pesado e diariamente fogem do trânsito e da poluição. Apesar disso, não poderiam sonhar viver em outra cidade. O guia diz que São Paulo pode parecer um lugar assustador mas, ao olhar em volta ou se lançar no desafio de conhecer a selva urbana, a cidade passa a merecer uma visita. Uma das surpresas da lista foi a inclusão de Glasgow, na Escócia. Notória no passado por favelas, gangues e negligência industrial, a ressurreição como uma das cidades mais estilosas e aprazíveis do mundo foi confirmada. "Esqueça castelos, kilts, gaitas de fole e tartan (tecido xadrez de lã)", declara o guia Best in Travel 2009. Glasgow é a única cidade britânica incluída entre as dez mais, uma honraria abraçada por Steven Purcell, presidente da Câmara Municipal. "O guia Lonely Planet é mais um sonoro voto de confiança em Glasgow, que se estabelece como uma cidade com reputação mundial para turismo, grandes eventos, compras e lazer", disse ele. As dez melhores, segundo o guia, são Antuérpia, Beirute, Chicago, Glasgow, Lisboa, Cidade do México, São Paulo, Xangai, Varsóvia e Zurique.