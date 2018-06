Sexta-feira com chuva em quase todo o país

Um canal de umidade manterá o céu com muitas nuvens e pancadas de chuva em boa parte do país nesta sexta-feira, 15, entre a região Amazônica até parte do Sudeste, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

Em algumas localidades de São Paulo, sul do Rio, de Minas, do Triângulo Mineiro e das Regiões Centro-Oeste e Norte, poderá chover forte e com acumulado significativo de chuva. No leste paulista o dia ficará chuvoso.

No leste de Santa Catarina e do Paraná choverá de forma isolada. No norte do Rio e centro de Minas a chuva deverá ocorrer no período da tarde. O sol predominará no Rio grande do Sul, centro-oeste de Santa Catarina, no Espírito Santo, nordeste de Minas e em grande parte do Nordeste.

O dia terá variação de nebulosidade e pancadas de chuva no Maranhão, oeste do Piauí e da Bahia. As temperaturas estarão estáveis.