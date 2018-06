Sexta-feira será chuvosa em grande parte do País

A sexta-feira, 13, será chuvosa em grande parte do País, segundo previsão de Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) deixa o tempo com muitas nuvens e com chuvas entre o Norte, Centro-oeste e em grande parte do Sudeste do Brasil. Segundo o CPTEC, haverá condição para chuva forte e acumulado significativo nestas áreas, principalmente entre São Paulo, Triângulo Mineiro, centro-sul, oeste e leste de Mina Gerais e Rio de Janeiro. O tempo fica firme em grande parte da Região Sul do País, centro-norte do Espírito Santo, nordeste de Minas, grande parte da Bahia e Sergipe. Nas demais localidades sol entre nuvens e chuva passageira.