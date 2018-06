Sexta terá calor e pancadas de chuvas em grande parte do País

O calor e a alta umidade do ar deixam o tempo nublado com pancadas de chuva em grande parte do País nesta sexta-feira, 6, segundo estimativa do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). As temperaturas seguirão estáveis, porém elevadas em todo o Brasil. Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade A previsão atinge principalmente as regiões do Rio de Janeiro e leste de Minas, em Goiás, no Distrito Federal, em Mato Grosso e em grande parte dos estados do Norte do Brasil. Em algumas localidades poderá chover forte, principalmente no Rio de Janeiro e em Minas. Na faixa sul e oeste do Rio Grande do Sul, ocorrerá pancadas de chuva com chance de temporais localizados na região de divisa com o Uruguai e Argentina. No leste de Santa Catarina e do Paraná e no leste de São Paulo, haverá variação de nebulosidade e uma pequena chance de pancadas rápidas e bem localizadas de chuva ao final do dia. Nas demais áreas do Sul do Brasil sol entre nuvens e pancada de chuva a partir da tarde. Em grande parte do Nordeste do Brasil o sol predominará entre poucas nuvens com exceção do Maranhão e do Piauí onde ainda deverá chover localmente a partir da tarde.