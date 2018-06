Sexteto de sopro traz música de câmara A música de câmara do século 18 serve de base para o repertório do novo álbum apresentado pelo sexteto de sopros Ensemble Harmoniemusik. Destacam-se os sons de oboé, clarinete, trompa e fagote. No Museu da Casa Brasileira, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.705, Jardim Paulistano; tel. 3032-3727. Hoje, às 11 horas. Grátis.