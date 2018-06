SHOPPING ABC: Acomode-se Confortável: depois de um dia de compras, aproveite os sofás dos corredores. Prático: a sinalização com letras grandes ajuda muito Inaugurado há 12 anos, o Shopping ABC é um dos centros comerciais que mais pensam no bem-estar de seu público. As cerca de 1 milhão de pessoas que circulam por seus corredores todos os meses encontram na praça de alimentação as cadeiras mais cômodas de todos os shoppings visitados pela reportagem. Mas o forte do local não é só o conforto. Há por ali grifes como a Guaraná Brasil e a Clorofila e até o final do semestre a Calvin Klein/Mandi&Co será inaugurada. O shopping também conta com as âncoras C&A, Casas Bahia, Renner, Tok & Stok e Fast Shop. Entre os serviços, há o acesso à internet sem fio, o empréstimo de carrinhos para crianças com necessidades especiais e o Sem Parar, que possibilita entrar no shopping sem pegar o cartão do estacionamento. O local está passando por pequenas reformas desde setembro de 2008: o estacionamento e um dos banheiros foram reformulados e até o fim do mês será instalado um novo sistema de iluminação. Fundação: 19/08/1996 Área: 126.595m2 Lojas: 265 Salas de cinema: 5 Vagas: 2.200 Estacionamento: R$ 4 (4 horas) 3 Av. Pereira Barreto, 42, Vila Gilda, Santo André, 3437-7222. www.shoppingabc.com.br Música todo dia Andar pelo shopping é muito fácil. Ele é bem-sinalizado, com placas grandes e de letras bem legíveis. O cuidado com o visitante começa já na saída do estacionamento, onde letreiros alertam duas vezes para que os distraídos memorizem o andar em que estão parados. Os corredores têm iluminação agradável (são mais escurinhos) e a praça de alimentação abriga shows de música ao vivo, diariamente, na hora do almoço e do jantar. O repertório é variado - jazz, MPB, pop americano suave. É um alívio para os ouvidos: a música contribui para amenizar muito o barulho típico (e desagradável) das praças. Crianças ocupadas O shopping tem uma boa estrutura para as crianças. Ao lado do fraldário, onde é possível encontrar fraldas, cremes e bons trocadores, há o Brinque & Brinque, um espaço grátis onde os pais podem deixar os filhos enquanto fazem as compras. Atenção: é para crianças de até 1,30 m e a partir de 3 anos. Há ainda parques pagos como o Playland, que tem diversões eletrônicas para crianças e adolescentes, e o Toypark, onde garotos e garotas menores podem brincar sob orientação de monitores. De carro novo Quem gosta de carros tem um bom motivo para ir ao Shopping ABC: a Feira do Automóvel, em parceria com a Matel, acontece aos domingos, das 6h às 11h, no Piso G4. Um pouco de cada Além da Clorofila e da Guaraná Brasil, destaca-se entre as lojas do shopping a Casa das Três Meninas. É um espaço multimarcas interessante, com um visual bem-cuidado que chama a atenção já a partir da vitrine. Tem bolsas, sapatos, sandálias e roupas moderninhas de marcas como Cavalera, Cantão e Melissa. A loja também tem marca própria, que produz camisetas e vestidos, entre outras peças. Reserve um tempo para passar por ali. Sem complicar Para relaxar Parece básico, mas não é. Ao longo dos corredores do Shopping ABC, há sofás confortáveis e espaçosos onde é possível se esparramar depois das compras (e acomodar todas as sacolas que você estiver carregando). Para agilizar Quem visita o shopping pode sair dali com um passaporte novo na mão no posto da Polícia Federal. É possível também conferir as multas no Detran ou postar cartas nos Correios. E o shopping empresta triciclos para facilitar a locomoção de quem precisa.