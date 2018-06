SHOPPING D: na beira do rio No trânsito: é fácil avistar o shopping ao passar pela Marginal Tietê. Parado: não é fácil achar a entrada do estacionamento coberto A localização privilegiada, ao lado da Marginal Tietê, garante ao Shopping D visibilidade e público. Além do estacionamento grátis, o espaço tem como atrativos os outlets da Adidas e Reebok - que foi reformado em fevereiro e ganhou um visual mais moderno e bonito. Problemas: o shopping tem uma praça de alimentação que se divide por dois pisos, aos quais se chega por um elevador panorâmico de vidro embaçado. E esqueceram de calibrar o ar-condicionado - no dia da visita do Guia, os corredores estavam muito quentes. Fundação: 6/10/1994 Área: 85.000m2 Lojas: 230 Salas de cinema: 10 Vagas: 2.000 Estacionamento: grátis 3 Av. Cruzeiro do Sul, 1.100, Canindé, 4506-6000. 10h/22h (dom. e fer., 12h/20h). www.shoppingd.com.br