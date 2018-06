Shopping de luxo em Brasília fecha por causa de 'rolezinho'

BRASÍLIA - Por causa de um rolezinho marcado para a tarde, o Shopping Iguatemi de Brasília decidiu não abrir as portas neste sábado. Em comunicado divulgado, a direção do shopping informou que "respeita as manifestações democráticas e pacíficas, mas o espaço físico e a operação de um shopping não são planejados para receber qualquer tipo de manifestação".

Em outro comunicado, este dirigido a lojistas e colaboradores, o shopping informou que havia a confirmação do comparecimento de pelo menos 3 mil manifestantes ao centro de compras no período da tarde.

A manifestação em Brasília foi marcada, segundo organizadores do movimento, "para protestar contra a discriminação social". Na capital os protestos estão sendo organizados por jovens universitários ligados a partidos políticos de esquerda, como o PSOL e o PSTU.