Shopping em Curitiba é evacuado após vazamento de gás

SÃO PAULO - Os funcionários do Shopping Água Verde, localizado no bairro Água Verde, em Curitiba, foram retirados do local na manhã desta segunda-feira, 24, por conta de um vazamento de gás no edifício. Três equipes da Polícia Militar, além do Corpo de bombeiros, foram acionados logo após os funcionários perceberem o vazamento, que segundo a administração do shopping estava em uma rede de gás já desativada.

O prédio foi evacuado a partir das 9h. Ninguém ficou ferido. O local foi isolado e o sentido centro da Avenida República Argentina, assim como algumas ruas no entorno, foram interditadas. O trânsito está sendo orientado pela Diretoria de Trânsito de Curitiba (Diretran). De acordo com a administração do shopping, o local já foi liberado ao público. As equipes da Polícia Militar permanecem no shopping, segundo a PM.