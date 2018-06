Shoppings e lojas de rua estendem horário para Natal

Com a chegada de dezembro, a temporada de compras para as festas de fim de ano nos shopping centers e áreas de comércio popular da cidade está decretada. Alguns shoppings já começam a operar em horário estendido - até as 23 horas - a partir de hoje. É o caso do MorumbiShopping e do Eldorado. A maioria, porém, ficará aberta até mais tarde só a partir de segunda-feira. E, alguns dias antes da véspera de Natal, funcionará até as 2 horas. No dia de Natal, o funcionamento será facultativo. As lojas de rua em zonas de comércio popular também irão operar em horários diferenciados a partir deste fim de semana. No Bom Retiro, os horários de funcionamento nos fins de semana de dezembro serão, em sua maioria, das 8 às 16 horas. Comerciantes esperam um aumento de 5% a 8% no volume das vendas. Na região da Rua 25 de Março, grande parte das lojas segue funcionando em horário normal - das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, e das 8 às 14 horas, aos sábados. Algumas, porém, manterão as portas abertas até as 19 horas. E metade abrirá aos domingos, das 8 às 14 horas. Para ganhar os clientes, os centros de compra oferecem, além desses horários especiais e das já tradicionais decorações natalinas, apresentações musicais, sorteios e até lounges. O Shopping West Plaza, por exemplo, sorteará, entre consumidores que trocarem notas fiscais de compras por cupons, dez viagens de cinco dias, no fim de fevereiro, em um luxuoso navio. Com direito a show do cantor Roberto Carlos. Menos famosos que o Rei, integrantes de 12 corais diferentes se apresentam, a partir de segunda-feira e até o dia 18, em horários vespertinos e noturnos no Pátio Higienópolis. Bem ao lado da tradicional decoração natalina do shopping, que este ano faz referência a uma fazenda européia e traz um moinho giratório com bonecos que se mexem. Corais também começam a apresentar seu repertório natalino a partir de segunda-feira no Shopping Center 3, na Avenida Paulista. Sempre das 12 às 14 horas e das 18 às 20 horas, até o dia 21. No Iguatemi, o destaque será um lounge natalino, onde clientes que consumirem mais de R$ 1 mil poderão guardar pacotes e ter funcionários à disposição para carregá-los. No Market Place, a cada R$ 200 apresentados em notas fiscais, o cliente ganha uma camiseta feita com material de garrafas pet. Ao todo, o shopping pretende distribuir 13 mil delas. Juntando ação semelhante que será desenvolvida em outros shoppings do mesmo grupo, serão 175 mil camisetas no total. A preocupação com o meio ambiente e com a economia de energia elétrica também encontrou espaço no Shopping SP Market, na zona sul. Apesar do cenário de 300 metros quadrados ser 50% maior do que o do ano passado, a utilização de lâmpadas importadas ajudou a economizar 80% em relação às lâmpadas comuns. Outras atrações oferecidas pelo shopping são um show em que papai noel rege uma fonte de águas dançantes e um globo de 6 metros de diâmetro onde clientes podem ver show da mamãe noel e neve artificial. Há também um display interativo que possibilita ao visitante conhecer como se fala ?Feliz Natal? em várias línguas. O investimento foi de R$ 700 mil e o shopping espera aumentar a circulação em 17%.