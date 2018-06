Showmício termina em pancadaria na zona Norte da capital No final da noite de ontem, moradores da região da Freguesia do Ó, zona Norte, agrediram, com pedradas e pauladas, um grupo de 62 pessoas foram do bairro de Itaquera, zona Leste, para participar de um showmício promovido pelo candidato a vereador Ricardo Teixeira, do PSDB. A confusão ocorreu na frente da sede da escola de samba Rosas de Ouro, na Avenida Inajar de Souza, junto à Marginal do Tietê. No final do evento, o ônibus fretado pelo grupo foi cercado pelos moradores locais, que atiraram pedras e pedaços de pau. Cinco pessoas feridas foram levadas para hospitais da região e passam bem. Dois menores acabaram detidos pela PM após a confusão. Eles são acusados de roubar um veículo em um posto de gasolina próximo. A tia dos meninos disse no 40º Distrito Policial, de Vila Santa Maria, que os adolescentes foram até o posto e lá pediram para um dos clientes levar o amigo deles, ferido, para o hospital; como o dono do carro negou ajuda, os menores tomaram o carro. Os adolescentes foram encaminhados para a Febem.