Shows do rodeio de Jaguariúna devem ser cancelados

A prefeitura de Jaguariúna, região metropolitana de Campinas, pretende cancelar os próximos shows do festival de rodeio que acontece na cidade. A decisão foi tomada após o tumulto na madrugada deste sábado, 23, que deixou quatro pessoas mortas e 19 feridas, sendo quatro em estado grave.

Os shows que devem ser cancelados são da dupla Victor & Leo e do cantor Roberto Carlos, que se apresentariam, respectivamente, nas noites destes sábado, 23, e domingo, 24, no encerramento do festival. A Red Eventos, organizadora do rodeio, comunicou em nota à imprensa que "até o momento, o evento segue normalmente, sem alterações". Representantes da prefeitura, da polícia e da empresa responsável estão reunidos para decidir se o rodeio terá continuidade.

As estudantes Vivian Montagner Comprera, de 18 anos, Andréia Paola Machado de Carvalho, Giovana Peretti, de 27, e um rapaz que ainda não foi identificado foram pisoteados na abertura dos portões do show da dupla João Bosco e Vinicius. De acordo com informações do Hospital Municipal Walter Ferrari, os quatro faleceram de parada cardiorrespiratória.

Outras 15 pessoas foram atendidas com ferimentos leves e liberadas do hospital. As quatro em estado grave permanecem em observação. O número de feridos, entretanto, pode ser ainda maior. Informações preliminares indicavam 50 pessoas.