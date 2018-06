Shows ''''tranqüilos'''', apesar do visual e de símbolos satânicos Homens com cara de mau, roupas pretas, braceletes e até pentagramas e amuletos do bode - símbolos satânicos - sacudindo as cabeleiras ao ritmo de um som agressiva. Ambiente para confusão? Nada. Em shows de heavy metal, o que menos tem é briga. E quem diz isso não são fãs ou músicos. Mas empresários de eventos. Segundo Roberto Verta, gerente artístico internacional da Time for Fun, o público que vai a shows de rock pesado é um dos "mais tranqüilos" do cenário musical. Anne Crunfli, da Mondo Entretenimento, que está trazendo o Iron Maiden ao Brasil, concorda. "O público de heavy metal é conectado com o artista. Eles estão lá para participar, ouvir e cantar as músicas." Segundo ela, trazer essas bandas é garantia de retorno financeiro. " É certeza de boa bilheteria. A banda nem precisa fazer sucesso no momento para atrair público." Tampouco precisa ser consagrada para encher casas do porte do Citibank Hall, onde ocorreu o show da Therion, banda que une sons pesados a clássicos.