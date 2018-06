Sigilo eterno de ''ultrassecretos'' agrada ao Itamaraty O adiamento do debate em torno do projeto que determina o prazo de sigilo para documentos históricos agradou ao Itamaraty. Apesar de ter aceitado a posição do Planalto - que até então pretendia limitar o prazo de sigilo -, o Ministério das Relações Exteriores sempre defendeu que alguns documentos ultrassecretos deveriam permanecer resguardados.