Sigla reúne líderes para afinar discurso Na tentativa de faturar com a primeira crise política no governo Dilma Rousseff e articular o partido para a eleição municipal, o PSDB organizará hoje, em Brasília, um encontro com os presidentes estaduais da legenda. Além de discutir a campanha de 2012, a ideia é nivelar o discurso de oposição, explorando a queda de Antonio Palocci e temas econômicos considerados frágeis pela oposição, como o crescimento da inflação.