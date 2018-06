Começou esta semana a formação da estrutura do governo Silval Barbosa (PMDB). Até o fim da primeira quinzena, o governador deverá definir os rumos e a cara do seu governo. Além disso, promete fazer manobra para acomodar partidos aliados (PT, PR, PT, PP e mais nove). Ele já anunciou, no entanto, que pretende realizar uma minirreforma. A ideia é enxugar gastos e ajudar estruturar melhor seu governo.