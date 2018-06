Simon lança livro sobre impunidade

O senador Pedro Simon (PMDB-RS) autografou A Impunidade Veste Colarinho Branco na Feira do Livro de Porto Alegre, anteontem. O livro de 390 páginas, publicado pelo Senado, reúne uma série de reflexões do parlamentar sobre a corrupção e sustenta que a impunidade decorre não da falta de leis, mas do descumprimento delas. "Os crimes de colarinho branco vicejam porque semeados e fertilizados pela impunidade. Para o rico, a Justiça faz plantão. Para soltá-lo. Para o pobre, a polícia de plantão. Para prendê-lo", afirma o senador. Na obra, Simon também destaca que a impunidade nas chamadas "camadas superiores" tem um efeito corrosivo sobre a comunidade em geral, contaminando todos os setores da sociedade.