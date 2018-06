Simpatizantes exaltam candidatos no TWITTER

No Twitter, a conta da campanha oficial de Geraldo Alckmin, do PSDB, fazia transmissão ao vivo incensando e reproduzindo as falas do tucano. E seu apoio na web não veio apenas da base de campanha: Lu Alckmin, direto dos estúdios da TV Gazeta, exaltava na web o desempenho do marido: "Só quem fez muito como o Geraldo Alckmin tem credibilidade para dizer que vai fazer mais. Orgulho de você", escreveu ela.

O candidato Aloizio Mercadante, do PT, principal adversário do tucano, era ecoado no Twitter pela conta da "Rede Mercadante". E ele também tinha um representante nos estúdios da TV registrando em tempo real o encontro. Edinho Silva, presidente do PT-SP, destacava falas do correligionário e atacava o tucano: "Ao negar a realidade Alckmin não passa verdade para o eleitor."

Paulo Skaf (PSB) e Fabio Feldmann (PV) movimentaram a rede com mensagens sobre o debate durante a tarde. Ao longo do encontro na TV, a assessoria de Skaf relatava o desempenho do candidato via Twitter, direto da Gazeta.