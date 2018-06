Simplicidade ou falta de recurso Mangas arregaçadas, mas sem emoção. O programa teve um cunho quase documental. Foi o registro de discursos no encontro nacional de partidos. A imagem foi captada de forma quase amadora. Acredito que a intenção tenha sido passar despojamento. Mas o resultado audiovisual foi muito pobre, com resolução primária e fotografia precária. Os letreiros usados nos créditos também expuseram uma tipologia antiga, que não transmite modernidade. A imagem de Serra, que se apresentou em camisa azul-claro com as mangas arregaçadas, ao meu ver é um código de quem vai colocar a mão na massa. Ele procura transmitir uma imagem de operosidade, de alguém que realiza, mais próximo do povo. Resumindo: ou a intenção é comover o povo, apresentando um excesso de simplicidade, porque esse vídeo qualquer brasileiro poderia fazer, ou é falta de recurso.